13ª Cavalgada e Queima do Alho acontecem neste domingo,18, em Murutinga do Sul

Com apoio da Prefeitura de Murutinga do Sul e Câmara de Vereadores, acontece neste domingo, dia 18 de maio, a 13ª Cavalgada Tradição Regional com concentração na rua José de Jesus Francé, e café da manhã até às 9h30, de onde sairão as comitivas desfilando pelas principais ruas do município, tendo seu momento mais marcante na Av. Prefeito Romeu Cestari, onde a população local e de toda a região poderão acompanhar a passagem dos cavaleiros e amazonas rumo ao recinto do Clube de Rodeio Sela de Prata.

No recinto do Clube de Rodeio Sela de Prata acontece a concentração final onde haverá a confraternização dos cavaleiros e amazonas, quando acontece então a tradicional queima do alho, além da venda de churrasco, pastel, cachorro quente, churros, sorvetes, salgados, e marmitas de arroz carreteiro, além de água, sucos e aquela cerveja estupidamente gelada.

A narração do evento estará a cargo dos locutores Luiz Wilson Barbosa, o “Rolinha Preta”, e Daniela Beccaria e animação da dupla sertaneja Lucas Bodão & Diego.

A 13ª Cavalgada Regional Tradição Sertaneja faz parte das comemorações de aniversário de 71 anos da cidade de Murutinga do Sul. Recentemente foi realizada a Festa de Rodeio da vizinha cidade.

FESTA DO PEÃO

Recentemente também foi realizada a grande Festa do Peão de Murutinga do Sul, no recinto Sela de Prata, com uma organização que arrancou elogios de todos os presentes, com uma estrutura digna de grandes centros e shows sertanejos que agraram o publico em geral.

A reportagem do Mil Noticias acabou registrando alguns flashes dos camarotes e soltou anteriormente no facebook Manoel Messias todas as fotos dessa Festa do Peão, uma das mais tradicionais da região. Confira alguns flahses do camarote:

