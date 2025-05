ATC inaugurou nova fachada de entrada e loja oficial

ANDRADINA – O Andradina Tênis Clube (ATC) reinaugurou no último sábado, 17 de maio, às 19 horas, a fachada da nova fachada do clube, marcando assim a entrega de uma ampla reforma em sua sede esportiva e social. O evento contou com a presença do presidente Dr. Guilherme Pugliese, vice Mauricio Carneiro, o prefeito Mário Celso, a primeira dama Jussara Lopes, além de toda a diretoria e associados, celebrando uma nova fase para o clube mais tradicional da cidade.

A reforma incluiu a revitalização completa da estrutura: nova fachada, melhorias no telhado, piso, fiação elétrica e sistema hidráulico, além da modernização dos toaletes. A sede ganhou ainda pintura contemporânea, acessibilidade aprimorada e reforço na segurança das piscinas com a presença de guarda-vidas.

Uma das grandes novidades é a inauguração da ATC Store, loja oficial do clube que oferecerá roupas e acessórios personalizados com a marca do ATC para os associados e visitantes. Na loja encontra-se roupas para praticantes do futebol de campo, natação, beach tennis, Muay Tai, tênis de saibro, ballet, pratica de exercícios físicos na academia.

O diretor social Rafael Quixaba destaca que a obra representa um avanço importante na valorização do espaço de convivência, lazer e esporte para toda a comunidade andradinense.

Além da inauguração propriamente dita, a reportagem flagrou várias pessoas aproveitando as horas agradáveis no interior do clube, confira: