Marmorista Ã© preso na Rondon pela ForÃ§a TÃ¡tica com 1 kg de droga

CASTILHO – A Polícia Militar prendeu na noite de 12 de abril, um marmorista de 25 anos acusado de tráfico de entorpecentes, ao flagrado em um GM Corsa Classic, na rodovia Marechal Rondon (SP 300), transportando pouco mais de um quilo de entorpecente. Conduzido à CPJ – Central de Polícia Judiciária de Andradina, foi indiciado e permaneceu preso à disposição da Justiça, aguardando audiência de custódia. A droga foi apreendida.

Equipes da Força Tática do 28º Batalhão de Polícia Militar/Interior (BPM/I), durante fiscalização criminal na pista sentido interior/capital, abordaram um veículo GM Corsa Classic. Durante a vistoria, os policiais localizaram dois tijolos de substância esverdeada com características de maconha (Cannabis Sativa), escondidos sob o banco do motorista, totalizando pouco mais de 1kg da droga.

O individuo, já conhecido nos meios policiais por envolvimento com o tráfico de entorpecentes, tentou alegar que a droga era para consumo próprio. No entanto, confessou espontaneamente que possuía uma balança de precisão em sua residência.

Com autorização do pai do indivíduo, os policiais realizaram busca no quarto do acusado, onde encontraram a balança de precisão e uma faca com vestígios de maconha, reforçando as evidências do crime de tráfico.

O homem foi conduzido à Central de Flagrantes de Andradina, onde a delegada de plantão ratificou a prisão em flagrante pelo crime previsto no Art. 33 da Lei 11.343/06. O homem permaneceu preso à disposição da Justiça, aguardando audiência de custódia. A droga e o veículo foram apreendidos.