Conclusão de Curso de Direitos Humanos do 1º Tenente Ilton – 28° BPM/I

O 28° Batalhão de Polícia Militar do Interior (28° BPM/I) informa que o 1° Tenente Ilton concluiu com êxito o Curso de Direitos Humanos, realizado na Diretoria de Polícia Comunitária e de Direitos Humanos da Polícia Militar do Estado de São Paulo (DPCDH).

Durante o curso, o Tenente Ilton aprofundou seus conhecimentos acerca dos princípios fundamentais e das legislações que asseguram a proteção da dignidade humana, alinhando sua prática profissional aos preceitos legais vigentes. A capacitação enfatizou o papel das normativas legais na promoção de uma atuação policial pautada na ética, na transparência e no respeito aos direitos e garantias individuais, essenciais para o fortalecimento da confiança entre a corporação e a comunidade.

Essa formação representa um importante instrumento de aprimoramento dos serviços prestados à sociedade, contribuindo para a consolidação de práticas modernas e humanizadas no âmbito do policiamento. Ao concluir o curso, o 1º Tenente Ilton reafirma seu compromisso com os valores dos direitos humanos, que orientam a conduta e a missão institucional da Polícia Militar, em conformidade com a legislação e os princípios democráticos.

O 28º BPM/I parabeniza o 1º Tenente Ilton pelo empenho, dedicação e profissionalismo demonstrados ao longo desta jornada formativa, certos de que sua capacitação trará significativos benefícios à corporação e à sociedade.

Sescom/Pmesp