Morre mulher 8 dias depois de ataque de pit bul no bairro Pereira Jordão

ANDRADINA – A equipe médica da Santa Casa de Araçatuba constatou na tarde deste sábado, dia 19 de abril, a morte cerebral da dona de casa Ireni Helena Agostinho, a Lena, de 62 anos, após 08 dias internada naquela unidade de saúde, após sofrer ataque de um cão da raça pit bull no cruzamento das ruas Evandro B. Calvoso com silva Jardim, no bairro Pereira Jordão. A família vai fazer a doação de órgãos.

O ataque do animal aconteceu no último dia 11 (uma sexta-feira), quando a mulher passeava com seu cãozinho de estimação pelo cruzamento das ruas Evandro B. Calvoso com Silva Jardim, no bairro Pereira Jordão, bem perto de onde mora.

Quando estava na calçada e puxando seu pequeno animal por uma coleira, um pit bull de grande porte avançou para atacar o cãozinho.

Assustada, a mulher tentou recuar, porém, não percebeu o meio fio (sarjeta) às suas costas, desequilibrando-se e batendo violentamente a cabeça contra o asfalto. Assustado, seu cãozinho soltou-se da coleira e fugiu, tomando rumo ignorado a princípio. O cachorro de grande porte não chegou a morde-la, já que seu objetivo era atacar o cãozinho.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e socorreu a mulher inicialmente até a UPA – Unidade de Pronto Atendimento. Devido sua situação e por ter praticamente desmaiado no momento da queda, foi transferida para a Santa Casa de Andradina. Com seu quadro clínico apresentando complicações, ela foi encaminhada para a Santa Casa de Araçatuba, onde permaneceu até sábado, dia 19 de abril, onde os médicos constataram a morte cerebral.

A família deu uma demonstração de grande humanidade e acabou autorizando a doação de órgãos dela, que devem ser captados pela equipe especializada da Santa Casa de Araçatuba.

ANIMAL SOLTO

O Pit Bul pertence a uma moradora das proximidades onde aconteceu a fatalidade, onde, segundo informações, teria aberto o portão para o animal de grande porte dar uma volta. Segundo ela, “seu cachorro é manso e deve ter tentado morder o pequeno cachorro conduzido pela mulher. Ele não é de atacar humanos, informou aos policiais que atenderam a ocorrência”. A Polícia Civil deve investigar o caso.