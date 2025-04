Festival Novos Talentos de Natação foi um sucesso no ATC e reuniu 500 nadadores

ANDRADINA – Um sucesso, assim foi definido pelos organizadores, o gigante Festival Novos Talentos de Natação que foi realizado no último sábado no Parque Aquático do ATC. O evento promovido pelo ATC, Associação de Pais da natação e com apoio total da Prefeitura Municipal, reuniu aproximadamente 500 nadadores de um aninho pra cima. Uma grande festa da comunidade Aquática. Com objetivo de fomentar, incentivar e estimular, o Festival também serve para revelar novos talentos para a modalidade.

Participaram as seguintes escolas de natação: Três Lagoas-MS : Mamed Natação, Sejuvel , Academia Meninas , Academia Med Sport e SESI; de Panorama: Academia Três Golfinhos e Projeto municipal; de Castilho: Academia Morango Natação e Ben Natação; Centro Aquático de Chapadão do Sul-MS; Brasilândia – MS; de Andradina: Escola Acqua e Cia, Projeto Social municipal Renovo e Andradina T.C./AIEA.

Antes do hasteamento dos pavilhões o presidente e vice presidente, Guilherme Pugliese e Maurício Carneiro, fizeram uso da palavra enquanto as equipes se organizavam para o desfile. Guilherme Pugliese enalteceu o trabalho da Associação de pais que tem apoio total da diretoria do ATC, e salientou a importância do esporte no desenvolvimento da criança, e que os pais e professores tem um papel nobre nessa formação.

Já o vice-presidente Maurício Carneiro, disse que é sempre uma alegria enorme receber um número expressivo de visitantes no parque Aquático do ATC e disse sobre a importância de realizar eventos como esse, pois foram nesses festivais que foi revelado a nadadora Julia Naomi Utida de Souza, 13 anos, integrante da seleção brasileira e que levou o nome de Andradina e do ATC até em Zlatibor na Sérvia no Mundial escolar na semana passada. Isso é muito orgulho pra Andradina.

O presidente da Associação de pais da natação, Tiago Carvalho, prestou uma linda homenagem a nadadora Andradinense Isabela Silva de Brito, 23 anos, com uma medalha por ela ter participado de todos os festivais após a pandemia, e nesse ato representava todos os nadadores participantes, principalmente os portadores de síndrome de down pelo seu dia, comemorado no último dia 21 de março. Tiago, disse que além de revelar talentos, o festival também faz a inclusão social e moral. Ele aproveita também para agradecer a Secretaria de saúde pelo suporte com a Ambulância durante a realização do evento.

No hasteamento dos pavilhões foram chamados as seguintes autoridades: pavilhão do município, Secretário de Esportes, Cultura e Turismo, Rogério Casonato, representando o prefeito Municipal; pavilhão do Estado, Doutor Maurício Carneiro, vice-presidente do ATC, representando a diretoria; e pavilhão Nacional, vereador Guilherme Pugliese, representando a Câmara Municipal. A abertura vai se tornar inesquecível, pois o hino nacional foi cantado ao vivo pela Doutora Thalita Elienai ( voz) e Eron Rodrigues ( violão). Foi um show a parte que emocionou várias pessoas presentes. Segundo os professores Careca e Viury , coordenadores do evento, a missão foi cumprida, esse foi o maior festival realizado em todos esses anos.

Deu muito trabalho, mas valeu apenas. O apoio integral recebido pela Associação, ATC e prefeitura municipal, facilitou em muito a organização estrutural. As sementes foram plantadas com carinho e amor , agora é só aguardar a colheita para receber os frutos. Agradecimentos a todos que colaboraram direta ou indiretamente para a realização desse grande evento.

Divulgação