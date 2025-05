Ex-vereador de Nova Independência sofre acidente de grandes prejuízos materiais

ANDRADINA – O ex-vereador de Nova Independência e motorista da Prefeitura, Sergio Aguiar, o “Sergião” e seu neto F. D., sofreram ferimentos pelo corpo, felizmente de natureza leve, ao se envolverem em acidente de trânsito na noite de domingo (27), na rodovia Euclides Oliveira Figueiredo, a rodovia da Integração (SP 563). As vítimas foram socorridas para a Policlínica de Andradina, onde permaneceram em observação durante a noite e só receberam alta na manhã de segunda-feira (28). A Polícia Rodoviária registrou o acidente na CPJ – Central de Polícia Judiciária de Andradina

O acidente aconteceu no início da noite de domingo, 27 de abril de 2025, na SP-563 “Rodovia Euclides de Oliveira Figueiredo” (Integração), quando “Sergião” e o neto seguiam a bordo do Toyota Corolla, na cor prata, quando, próximo da indústria de papelão Citroplast (localizada no bairro Primavera), colidiu o veículo lateralmente com uma carreta Volvo FH 440, que seguia em sentido contrário. Os dois retornavam para Nova Independência, onde moram, depois de uma viagem à Araçatuba.

Depois do violento impacto, o Corolla capotou e seguiu desgovernado além do acostamento da rodovia, enquanto a carreta permaneceu imobilizada na faixa de rolamento. O acidente provocou momentos de tensão ao ex-vereador de Nova Independência, já que ele ficou preso às ferragens, já que pensou que outras carretas poderiam atropela-los, pois não tinha noção de onde estava após a batida.

As equipes do Corpo de Bombeiros de Andradina e uma ambulância da cidade compareceram ao local para prestar socorro. As vítimas foram levadas para a Policlínica de Andradina, onde permaneceram em observação durante a noite e só receberam alta na manhã de segunda-feira.

De acordo com o Boletim de Ocorrência, os condutores realizaram teste de dosagem alcóolica (bafômetro), com resultados negativos para ingestão de bebida alcoólica.

Uma equipe do D.E.R. (Departamento de Estrada e Rodagem), esteve presente no local e auxiliou na sinalização para o trabalho da Perícia Técnica, interditando a via para socorro das vítimas, o trabalho pericial e retirada dos veículos do local. O caso está sob investigação da Polícia Civil para determinar as causas do acidente. O Corolla do ex-vereador ficou completamente destruído.