Nadadora Julia Naomi recebe homenagem do vereador Guilherme Pugliese

ANDRADINA – Na tarde da última terça-feira, dia 15, a nadadora Andradinense Julia Naomi Utida de Souza, 13 anos, recebeu uma homenagem do vereador Guilherme Marques Pugliese na beira da piscina do ATC – Andradina Tênis Clube (ATC), onde foi o berço de tudo que está acontecendo com ela. A merecida Moção de Aplausos, Congratulações e Incentivo, foi em virtude da sonhada convocação na seleção brasileira Escolar que representou o Brasil na cidade de Zlatibor na Sérvia na semana passada nos Jogos Escolares Mundiais num altíssimo nível técnico.

Participaram da cerimônia o vereador propositor da honraria, Guilherme Pugliese, o vice presidente do ATC, Maurício Carneiro, o presidente do Conselho deliberativo, Davi Martins, o presidente da Associação de Pais da Natação, Tiago Carvalho, as famílias da natação, atletas, familiares e demais esportistas presentes. Foi um momento sublime onde várias autoridades presentes e seus pais fizeram o uso da palavra enaltecendo o feito da Julia Naomi.

O presidente do ATC e vereador propositor, Guilherme Pugliese, falou da importância dessa convocação, e que a Julia levou o nome do ATC e de Andradina pra muito longe e que ela já está deixando um legado para gerações futuras. Os pais da Julia, Grazieli e Eder, emocionados agradeceram o apoio integral da diretoria do ATC, a Associação de Pais, a prefeitura municipal e todos que tem colaborado com as despesas da atleta.

Agradeceram também aos treinadores Careca e Viury por toda dedicação à Julia e à natação andradinense. O professor Careca, fez questão de frisar a importância da medalha de prata internacional conquistada na prova do revezamento 4x50m livre pela Julia na categoria sub 15 (13 a 15 anos), e ela era a mais nova nadadora da seleção brasileira, pois só tem 13 anos, irá fazer 14 no mês de julho ainda. E mesmo competindo com adversárias de mais idade, não se intimidou e fez sua melhor marca nessa prova.

A natação andradinense está transbordando de orgulho pelo feito da nadadora e felizes com a linda homenagem feito a ela.