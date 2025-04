Hugo Calderano vence chinês vice-líder do ranking e vai à final inédita na Copa do Mundo

Número 5 do mundo, brasileiro é o primeiro atleta de fora da Ásia ou da Europa a alcançar a decisão da Copa do Mundo de tênis de mesa.

Hugo Calderano alcançou a final inédita da Copa do Mundo de tênis de mesa, em Macau, na China. Na última madrugada, o brasileiro de 28 anos salvou um match point e venceu de virada o chinês Wang Chuqin, vice-líder do ranking mundial, por 4 a 3 – parciais de 14/12, 5/11, 6/11, 7/11, 11/7, 11/5 e 12/10. Com a vitória na semifinal, o número 5 do mundo se tornou o primeiro mesa-tenista de fora da Ásia ou da Europa a disputar a decisão de uma Copa do Mundo, que vai ser disputada no domingo, às 9h15 (de Brasília), com transmissão da “CazéTV”.

– Estou muito feliz. Chegar à final da Copa do Mundo é algo que qualquer atleta de tênis de mesa sonha. Vou com tudo para a decisão. Vai ser um jogo incrível e, acima de tudo, vou tentar aproveitar ao máximo. Foi muito importante a parte mental, não me deixar abalar. Eu simplesmente poderia aceitar que ele estava jogando em um nível incrível e que eu não conseguiria ganhar hoje. Continuei acreditando até o fim e consegui reverter o placar. No último set, ele voltou a jogar melhor, mas também consegui subir o meu nível no momento mais importante – disse Hugo.

Fonte: ge.globo.com