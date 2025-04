Homem morre em acidente entre carro e caminhão em rodovia de Severínia

Segundo o Corpo de Bombeiros de Olímpia (SP), os veículos bateram de frente na manhã desta sexta-feira (18).

Um homem de 50 anos morreu em um acidente na manhã desta sexta-feira (18) na rodovia Armando de Salles Oliveira (SP-265), em Severínia (SP).

De acordo com o Corpo de Bombeiros de Olímpia (SP), um carro e um caminhão bateram de frente. O motorista do carro não resistiu e morreu no local. O condutor do caminhão não se feriu.

Ainda segundo os bombeiros, chovia na hora do acidente. A pista ficou parcialmente interditada para retirada dos veículos, mas foi liberada no fim da manhã.

O corpo de Renato Vicente Benho foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) de Barretos (SP).

