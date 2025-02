Acidente entre ônibus e caminhão em vicinal da região mobiliza Corpo de Bombeiros

VALPARAÍSO – Um acidente envolvendo um caminhão canavieiro e um ônibus de transporte de trabalhadores rurais mobilizou várias equipes de resgate da região, entre elas, o Corpo de Bombeiros (CB) de Araçatuba (SP). A batida ocorreu na Estrada Municipal VPS-321 – que liga Valparaíso a Usina da Mata.

O CB enviou para o local do acidente duas viaturas de resgate e uma viatura auto bomba. Ambulâncias de Valparaíso e da Usina Da Mata socorreram sete vítimas até o momento. O motorista do ônibus ficou preso nas ferragens, com retenção de uma das pernas. Ele foi resgatado com auxílio dos bombeiros de Araçatuba.

Segundo o que a reportagem apurou, o motorista sempre esteve consciente e orientado Ainda não se sabe o que causou o acidente. O local deverá ser periciado pelo IC (Instituto de Criminalística). A ocorrência está em andamento e outras informações poderão ser atualizadas a qualquer momento.

Fonte: rp10.com.br