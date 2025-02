Arena Ataíde promove Torneio Misto de Beach Tennis

ANDRADINA – A Arena Ataíde de Beach Tennis, localizada na rua Quintino Bocaiuva, próximo do cruzamento com a Av. Rio Grande do Sul, na Vila Sanches, em Andradina/SP, está promovendo o Torneio Misto de Beach Tennis, nas categorias iniciantes, B, C, e D. Programado inicialmente para quinta e sexta, devido ao grande número de inscritos, o evento esportivo foi prorrogado até para este sábado, dia 22, quando sedia as finais da categoria C.

A Arena Ataíde, capitaneada pelo vereador Leandro Ataíde, realizou um investimento de milhares de reais com a troca de toda a areia daquele espaço esportivo e de recreação, com praticamente 250t de areia fina substituindo a grossa que existia pelo local. Além disso, tudo passou por processo de higienização, lavadas as quadras, instaladas mantas impermeáveis e recolocada a areia fina, recomendada para a prática desse tipo de esporte.

O Torneio de Beach Tennis Mista categorias Iniciante, B, C e D, com a participação de alunos ex-alunos e convidados, supero todas as expectativas de inscrições, e já se cogita a realização de outros eventos semelhantes, já que foi demonstrado que famílias buscam a prática de esportes em horários que não entrem em conflitos com seus trabalhos. Prova disse é que na disputada de sexta-feira (21), uma das decisões terminou já depois de 1h de sábado.

Na quinta-feira, dia 20, foram realizadas partidas com a categoria iniciante; na sexta-feira (21), foi a vez das categorias B e D e neste sábado (22), a partir das 18h30, serão disputados jogos e também as decisões de título e 3º e 4º lugares na categoria C.

A Arena Ataíde convida todos os esportistas e os amantes do beach tennis para prestigiarem mais esse evento esportivo.