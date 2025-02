Jovem de 20 anos é presa após agredir a própria mãe, em Pereira Barreto

PEREIRA BARRETO – Uma jovem de 20 anos foi presa no começo da tarde do último domingo (16/2), em Pereira Barreto (SP), na região de Andradina (SP), acusada de agredir a própria mãe.

De acordo com as informações apuradas pela reportagem do Agora no Interior, por volta das 13horas do domingo, uma mulher de 40 anos, dona de casa, cujo a identidade não foi divulgada, foi vítima de agressão pela própria filha.

Ainda de acordo com as informações apuradas pela reportagem, trata-se de uma jovem de 20 anos, desempregada que também não teve sua identidade revelada. Na ocasião, após chegar ao local, para atender a ocorrência a vítima relatou que sua filha, por motivo fútil, começou a xingá-la e, em seguida, a agrediu com arranhões no pescoço e no braço.

A ação acabou causando escoriações leves. Entretanto, ao ser questionada sobre os fatos, a jovem desacatou os policiais com palavras ofensivas e diante da situação, foi dada voz de prisão à agressora.

Ambas foram encaminhadas ao pronto-socorro, onde receberam atendimento médico e tiveram os ferimentos constatados. Logo em seguida, elas foram conduzidas à delegacia, onde o delegado de plantão ratificou a prisão em flagrante da jovem, que permaneceu detida à disposição da Justiça.