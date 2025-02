Casal de Araçatuba é preso por furto de gado em Aracanguá

Um homem foi preso no último sábado (25.jan.), por participação em um furto de gado ocorrido em Santo Antônio do Aracanguá (SP). A mulher dele havia sido presa anteriormente pelo mesmo crime e confirmou a participação do marido e de um outro comparsa.

Os policiais militares foram até a residência no bairro Jardim Planalto, em atendimento a ocorrência relacionada a um furto de gado ocorrido no município de Santo Antônio do Aracanguá. A ação teve início após uma mulher, presa pelo envolvimento no crime, informar que seu marido e outro comparsa haviam fugido do local.

Com base nas informações obtidas, as equipes foram até a residência da mulher em Araçatuba, onde localizaram seu marido. Ele autorizou a entrada dos policiais na casa, permitindo que fossem encontrados certa quantidade de carne e alguns metros de corda.

O homem não conseguiu explicar a origem dos objetos nem como soube da prisão de sua esposa. Ele foi conduzido ao Distrito Policial, onde permaneceu preso à disposição da Justiça.

