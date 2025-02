Homem é preso por porte ilegal de arma e tráfico de drogas em Auriflama

Um morador da cidade de Auriflama (SP), na região de Araçatuba (SP), foi preso na manhã de quarta-feira (29/1), por uma equipe de policiais militares, acusado dos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma.

Conforme as informações apuradas pela reportagem do Agora no Interior, durante a manhã desta quarta-feira, policiais militares do município, receberam informações sobre um local onde estaria ocorrendo o tráfico ilícito de drogas.

Ainda conforme as informações apuradas pela reportagem, em razão dos conhecimentos obtidos, policiais militares foram até o local que fica localizado na Rua Antônio Cavassani e fizeram contato com o morador, que após ser cientificado da denúncia, autorizou a entrada dos policiais em sua residência.

Encontraram

Já durante as buscas na moradia, foram localizados: R$ 1.022,00 em dinheiro, 01 balança de precisão, 0,010 Kg de cocaína, 01 réplica de arma de fogo, 01 pistola calibre 9mm com 02 carregadores, um estojo contendo 64 munições intactas calibre 9 mm, 01 estojo com 292 cartuchos deflagrados calibre 9 mm e 01 munição intacta calibre 38.

Após ser indagado, ele informou aos policiais que havia vendido seu veículo e adquirido cerca de 0,160 Kg de cocaína, das quais ficou com parte para o comércio e o outro havia vendido para um morador da cidade de Guzolândia, há aproximadamente 14km da cidade, também para o comércio.

O indivíduo também informou que, posteriormente, iriam dividir os lucros. No entanto, diante das evidências de flagrante delito, a ocorrência foi apresentada no Distrito Policial, ocasião em que o acusado permaneceu preso, à disposição da Justiça.