Bandido armado assalta sorveteria na rua Bandeirantes

ANDRADINA – Um bandido armado praticou um assalto na noite de quarta-feira (29.jan.), contra uma sorveteria localizada na rua Bandeirantes, no bairro Piscina, rendendo a atendente e levando aproximadamente R$ 250,00, que estavam no caixa. Depois do roubo ele fugiu e não foi localizado, mesmo com intenso patrulhamento na Polícia Militar. O caso foi registrado na Polícia Civil e será investigado.

O assalto aconteceu próximo das 22h30, quando o bandido entrou na sorveteria e rendeu a atendente, que estava sozinha nesse momento, retirando do caixa o dinheiro existente, aproximadamente R$ 250,00 e fugiu, provavelmente em uma motocicleta estacionada ali próximo.

A Polícia Militar foi acionada e chegou rápida ao local, coletando imagens do circuito de segurança da sorveteria. O bandido foi identificado pouco tempo depois através de fotografias e, mesmo realizando intenso patrulhamento, não o localizou.

O caso foi registrado no plantão policial da CPJ – Central de Polícia Judiciária, que repassará para a DIG – Delegacia de Investigações Gerais para identificar de vez o acusado e, mediante inquérito, o indiciar por roubo (artigo 157) do Código Penal. Esse tipo de crime é pouco registrado no município de Andradina, sendo o furto (artigo 155), o que mais é recorrente.