Castração em foco: Castilho reforça compromisso com a saúde animal

CASTILHO – No último sábado (13), a Secretaria de Saúde de Castilho deu início ao primeiro dia de castração de 2024 no Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), por meio do Programa de Controle Populacional de Cães e Gatos “Patas e Mãos que se Acolhem”. Nessa data, 35 gatos, cujos donos os cadastraram, foram beneficiados.

Lançado em 2021 pelo prefeito Paulo Boaventura, o programa é fruto de uma parceria com o Consórcio Intermunicipal do Extremo Noroeste de São Paulo (Ciensp) e a Faculdade de Veterinária de Andradina, supervisionada pela Fundação Educacional de Andradina (FEA). Desde seu início, já promoveu a castração de mais de 3 mil animais, incluindo 926 cães e 2.206 gatos, abrangendo tanto a zona urbana quanto a rural.

Demilson Cordeiro, Secretário Saúde, enfatiza a importância da ação e o compromisso do município com os animais. “O Programa ‘Patas e Mãos que se Acolhem’ é um reflexo do comprometimento com a saúde e bem-estar dos animais em Castilho. Além das castrações, realizamos frequentemente trabalhos educativos em escolas e visitas domiciliares, visando o cuidado e a conscientização’’, explicou.

Os interessados em castrar seus cães e gatos podem se dirigir ao Centro de Controle de Zoonoses (ao lado da Central de Ambulâncias) para realizar o cadastro. Aqueles que já fizeram a manifestação de interesse devem manter os dados atualizados, especialmente o número de telefone. Para cães, os procedimentos de castração são realizados no Hospital Veterinário de Andradina.

De acordo com o prefeito, a ação reforça o compromisso da cidade com a promoção da saúde animal e o controle populacional, proporcionando um ambiente mais seguro e saudável para a comunidade e seus companheiros de quatro patas.