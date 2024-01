Paulo Boaventura prestigia posse dos conselheiros tutelares em Castilho

CASTILHO – Na manhã da última quarta-feira (10), o Plenário da Câmara Municipal de Castilho foi palco de um momento solene e significativo para a comunidade. Cinco conselheiros tutelares foram empossados e diplomados, prontos para exercerem suas funções na proteção dos direitos das crianças e adolescentes nos próximos 4 anos.

A mesa de honra foi composta por autoridades de destaque, entre elas o prefeito Paulo Boaventura, o vereador e presidente da Câmara, Ailton Pereira de Souza, o presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Castilho, Rafael Augusto Martins Damianci, a Secretária Municipal de Assistência Social e Cidadania, Raquel da Silva Jorge Gregolin, além da primeira-dama Edileuza Boaventura.

Os conselheiros empossados foram Jair da Silva Lima, Adriana Aparecida dos Santos Nunes, Lucas da Silva Verga, Marisa Gomes da Silva Lima e Dayane Gomes Fortunato. O juramento solene, representando o comprometimento com a causa, foi proferido por Jair, sendo seguido pelos demais eleitos.

O evento contou com a expressiva presença de amigos e familiares dos conselheiros, assim como de secretários municipais e vereadores, incluindo ”Tião Japonês”, ”Chicão da Central”, Sam Borges e Itamar Vieira.

Destacando o compromisso da gestão com a proteção infantojuvenil, o prefeito Paulo Boaventura saudou os eleitos, enaltecendo a importância do papel desempenhado pelo Conselho Tutelar. Rafael Augusto Martins Damianci, presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, também dirigiu palavras de estímulo aos conselheiros e agradeceu o empenho da comunidade na eleição.

A posse dos conselheiros tutelares é resultado do pleito realizado em 29 de outubro do ano passado, refletindo o comprometimento democrático da população de Castilho na escolha dos representantes que zelarão pelos direitos fundamentais das crianças e adolescentes.

