Jovem queimada por explosão de narguile em Andradina não resiste e vai a óbito

Caso ocorreu na madrugada de 25 de dezembro, em Andradina (SP), mas ela morreu na noite de domingo (14), no Hospital São Lucas de Ribeirão Preto (SP).

ANDRADINA – A jovem Gabriela Eloá Morais, de 19 anos, que teve 80% do corpo queimado ao fumar narguilé com amigos na Avenida Guanabara, próximo do trevo com a rodovia Marechal Rondon, não resistiu ais ferimentos e morreu n domingo (14), aos 20 dias de internação no hospital São Lucas, em Ribeirão Preto, especializado em queimaduras. Até o fechamento dessa edição ainda havia duvidas sobre velório e sepultamento, já que ela tem parentes na cidade de Mairinque (região de Sorocaba) e Castilho (região de Andradina).

O CASO

Após o Natal do ano passado, dia 25, Gabriela Eloá Morais estava acompanhada de amigos na Av. Guanabara, fumando narguilé quando um deles, alcoolizado, arremessou um galão de etanol contra o acendedor do narguilé, que explodiu. O fogo se alastrou e atingiu as vítimas.

A jovem foi socorrida em estado grave e encaminhada à Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da Santa Casa de Andradina, onde permaneceu internada até dia 30 de dezembro, quando foi autorizada a transferência para o Hospital São Lucas, especializado em queimados de Ribeirão Preto (SP). Já na manhã do dia 31 de dezembro iniciou o tratamento.

Amigos criam vaquinha on-line para ajudar jovem de 19 anos que teve 80% do corpo queimado. A família de Gabriela é de Mairinque (SP). A mãe e o pai da jovem moram longe e mairinquenses anônimos, amigos e conhecidos do pai e pessoas que se sensibilizaram, criaram uma vaquinha on-line para ajudar a família a visitar a jovem.

Na noite de sábado (13), o pai dela chegou a postar nas redes sociais de que a filha teve mais de 15 convulsões, a febre aumentou muito e não estava cedendo, inclusive que os médicos falaram ser a noite mais tensa de todas. E, no domingo (14), a jovem não aguentou mais e veio a óbito.

AS VÍTIMAS

Ainda foram vítimas do acidente com Gabriela, um adolescente de 16 anos que também foi internado devido aos ferimentos, mas não há detalhes sobre o estado de saúde dele. Uma terceira vítima foi socorrida, recebeu atendimento médico e foi liberada.

DO CRIME

A reportagem tentou ouvir algum representante da Delegacia responsável para apurar as causas e responsabilidades quanto ao caso resultante em morte, mas até o fechamento dessa edição ainda não tinha obtido êxito no contato.

O responsável por ter jogada álcool no aparelho narguilé, resultando na explosão e queimaduras na vítima que resultou em morte, assim como em outras duas, poderá responder por homicídio culposo (quando não há intenção), ou doloso (com intenção de cometer o crime). Em breve a justiça deve se posicionar quanto ao triste caso ocorrido em Andradina, por uma imprudência gigante. (com informações do G1)

