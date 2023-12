Jovem é presa em tentativa de entrada em Penitenciária com droga escondida no interior do corpo

Irregularidade foi apontada quando a autora passava pelo procedimento de revista por scanner corporal

AVANHANDAVA – Uma jovem de 19 anos, moradora da cidade de Mococa (SP), foi presa em flagrante na tarde deste domingo (24), quando tentava entrar na Penitenciária de Avanhandava (SP), com porções de drogas escondidas no interior do seu corpo. Ela estava com uma criança de colo no momento da prisão.

Conforme o boletim de ocorrência, o fato se deu por volta das 15h quando a acusada passava pelo equipamento de scaner para poder ter acesso à visitação a um encarcerado naquela unidade prisional. A penitenciária fica às margens da Rodovia Marechal Rondon (SP 300), pelo Km 475.

De acordo com as agentes penitenciárias, o scanner identificou uma imagem suspeita na região abdominal da jovem, durante o procedimento de revista para acesso ao interior da penitenciária.

Diante disso, pediram que ela aguardasse para passar novamente pelo equipamento. O procedimento foi repetido, e novamente acusou a mesma imagem na mesma região.

ENTORPECENTE

Sendo assim, o diretor da portaria então chamou a autora para conversar, questionando-a se estava com algo escondido no interior do corpo. Foi quando ela confirmou que estava levando maconha escondida no ânus.

A jovem foi conduzida ao banheiro para a retirada da substância, se tratando de um invólucro plástico que continha duas porções de maconha pesando 51,82 gramas.

Diante dos fatos, ela foi conduzida ao plantão policial em Penápolis para os procedimentos de Polícia Judiciária. O Conselho Tutelar foi acionado para a guarda da criança.

A jovem foi presa em flagrante, sendo encaminhada posteriormente à Central de Polícia Judiciária (CPJ) em Araçatuba, ficando à disposição da Justiça. As porções de maconha foram apreendidas.