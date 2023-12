PM acerta tiro na cabeça de suspeito de colocar a vida de outras pessoas em risco com direção perigosa de trator em Taciba

Arma não letal de choque elétrico não surtiu efeito e envolvido desobedeceu às ordens dos policiais.

TACIBA – Um homem levou um tiro na cabeça disparado pela Polícia Militar, na noite de sexta-feira (22), em Taciba (SP), após envolver-se em uma ocorrência de direção perigosa de um trator, que estaria colocando a vida de outras pessoas em risco.



De acordo com as informações apuradas junto à Polícia Civil, houve a necessidade de disparo de arma de fogo contra o suspeito porque ele não obedeceu aos comandos da Polícia Militar e também porque não surtiu efeito o uso da arma não letal de choque elétrico, conhecida como taser, pelos policiais.

Depois de ter sido ferido pelo tiro, o homem foi socorrido e encaminhado ao Hospital Regional (HR), em Presidente Prudente (SP), para receber atendimento médico.

Em nota enviada, o HR informou que o paciente, de 39 anos, deu entrada no Pronto-socorro da unidade na noite de sexta-feira, onde foi prontamente atendido pela equipe médica e multiprofissional. Na tarde deste sábado (23), ainda segundo o HR, seu estado de saúde é considerado gravíssimo.

A Polícia Civil irá instaurar um inquérito para apurar e esclarecer o caso.

“Houve intervenção policial numa situação de direção perigosa e periclitação de vida, que culminou com necessidade de disparo de arma de fogo, uma vez que o autor não obedeceu aos comandos da Polícia Militar, não tendo também surtido efeito o taser. O autor sofreu ferimentos e foi socorrido. Maiores informações quando da instrução do inquérito policial”, relatou a Polícia Civil.

A reportagem do g1 solicitou um posicionamento oficial da Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP-SP) sobre o assunto, que, em nota enviada ao portal na noite deste sábado, disse que o homem “de 39 anos ficou ferido após avançar contra policiais militares com um trator na noite de sexta-feira, na rua Luís Fernandes de Fogueira”, no bairro Alto Alegre.

“Os policiais foram acionados porque o suspeito tinha agredido algumas pessoas e estava a bordo de um trator, dirigindo de forma perigosa. Os PMs tentaram abordar o autor, que avançou para cima deles com o veículo. Os militares atiraram e o homem ficou ferido, sendo socorrido ao Hospital de Presidente Prudente. Com ele foi localizado uma porção de entorpecentes, que foi apreendida juntamente com as armas dos policiais. O caso foi registrado como drogas para consumo pessoal sem autorização ou em desacordo, localização/apreensão de objeto e lesão corporal pela Delegacia de Polícia de Taciba e é investigado. A PM acompanha”, concluiu a secretaria ao g1.

Tiro na cabeça De acordo com as informações repassadas pela Polícia Civil, os policiais militares foram acionados inicialmente para verificar uma ocorrência de agressão. No local, um homem alterado estava na direção de um trator e testemunhas relataram que ele havia praticado direção perigosa com o veículo e, inclusive, derrubado o portão de uma residência.

Além disso, algumas pessoas alegaram que tinham sido agredidas pelo condutor do trator.

Segundo a Polícia Civil, o homem deixou o local dirigindo o trator, não obedecendo aos policiais militares, que solicitaram apoio para a abordagem e receberam a informação de que o condutor havia retornado para a área e ainda estava com o veículo.

Conforme o Boletim de Ocorrência, ao perceber a aproximação dos policiais, o homem deu partida no trator e passou acelerar. Apesar dos reiterados pedidos para que desligasse e descesse do veículo, ele não obedeceu e continuou acelerando o trator. Neste momento, um policial efetuou disparo com a arma de choque, mas não surtiu nenhum efeito.

Ainda conforme o relato do registro policial, o motorista fez uma manobra com o trator e veio em direção aos policiais. Para cessar a ação, o mesmo policial que havia disparado a taser efetuou outros dois disparos com sua arma de fogo, os quais também não surtiram nenhum efeito, pois o tratorista continuou com seu intento.

Isso, segundo o Boletim de Ocorrência, exigiu dos militares mais três disparos de tiros. Dois partiram da arma do militar que já tinha feito os disparos anteriores e um foi efetuado por uma outra policial.

Após os disparos, o tratorista foi perdendo os sentidos e o trator acabou se chocando com um poste de energia, onde parou.

O homem foi socorrido e levado ao HR, onde passou por tomografia e permaneceu internado.

Segundo o Boletim de Ocorrência, ele foi atingido apenas por um tiro, que o acertou na cabeça.

Nas roupas que ele vestia, segundo o registro policial, foi encontrada uma porção de substância entorpecente correspondente a 1,36 grama de cocaína.

Segundo a Polícia Civil, “observa-se pelas versões colhidas que os policiais agiram dentro da legalidade e numa progressão continuada para repelir uma injusta agressão”.

A Polícia Científica foi chamada para realizar a perícia no local, bem como o exame residuográfico.

As armas dos policiais foram apreendidas para posterior encaminhamento para exame pericial.

O Ministério Público do Estado de São Paulo (MPE-SP) também foi comunicado sobre o caso.