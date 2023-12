Professora de 26 anos morre em capotamento na Rondon

Outro casal que estava no veículo que pertenceria a uma igreja de Araçatuba também ficou ferido e foi levado ao hospital.

PENÁPOLIS – A professora Ana Beatriz Neves Martinez, 26 anos, moradora no bairro Concórdia 2, em Araçatuba (SP), morreu após o veículo que ela estava capotar na rodovia Marechal Rondon (SP-300), em Penápolis, na noite de sábado (23). Outras duas pessoas ficaram feridas e precisaram de atendimento médico.

Segundo a Polícia Militar Rodoviária, por volta das 23h30 houve a comunicação de um acidente de trânsito no quilômetro 478,5 da estrada e no local, foi encontrada um Fiat Doblô com placas de Araçatuba, capotado. Esse veículo pertenceria a uma igreja evangélica da cidade.

No local os policiais encontraram a professora em atendimento médico, já dentro da ambulância, enquanto o condutor do veículo, um engenheiro de 29 anos, estava do lado de fora, acompanhado de um casal que também aguardava atendimento. Não há informações sobre o que teria provocado o capotamento. O condutor do carro foi convidado a fazer o teste do bafômetro, que deu negativo para ingestão de álcool.

Morreu

Durante o registro da ocorrência a polícia foi informada que Ana Beatriz havia sido levada para atendimento médico na Santa Casa de Penápolis, onde foi constatado o óbito.

A mulher de 32 anos e o homem de 33, que eram passageiros, também foram levados para a Santa Casa de Penápolis e permaneceram em atendimento médico em função das lesões. Não há informações sobre o estado de saúde deles.

O local foi preservado para a realização de perícia antes da remoção do veículo. O corpo de Ana Beatriz passaria por exame necroscópico no IML (Instituto Médico Legal) antes de ser liberado para velório e enterro.