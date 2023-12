Cecam realiza duas partidas pela semifinal de seu torneio interno de aniversário

ANDRADINA – A diretoria de esportes do CECAM – Centro Esportivo, Cultural e Assistencial Augusto Mariani, programou para a noite desta sexta-feira (01/12), a partir das 19h, duas partidas válidas pela fase semifinal de seu Torneio Interno de Aniversário do clube, do ano de 2023. Quem vencer disputa a final da competição na próxima sexta-feira, dia 08/12.

As 19h teremos o 1º colocado com a melhor campanha na fase inicial, contra o 4º colocado:

MERCA FRIOS 2 AMIGOS X QUALY/JOVI, com tolerância de 15 Minutos para início do jogo

Já o Segundo jogo as 20h15, promete mais emoção ainda com as duas boas Equipes;

AROMASIL X PRANDO/SUCO-LIFE

ARTILHEIRO

A competição conta com jogadores divididos em três categorias: novos, veteranos e máster.

NOVOS: Patrik (Aromasil), lidera a artilharia com 7 gols, mas não joga a semifinal devido a uma expulsão em jogo anterior.

VETERANOS: O artilheiro é Rogério Tuffy (Prando), com 3 gols.

MASTER: Ainda não esta decidido se o artilheiro Master vai ser agraciado com troféu, ou só menção honrosa. Caso tenha troféu, por enquanto o candidato a receber na categoria Máster é Ezequiel Oliveira, o Indio (Prando), com 2 gols assinalados até o momento.

MELHOR DEFESA

A melhor defesa do campeonato é a do time do Merca Frios Dois Amigos até o momento.