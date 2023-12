Campeonato Bate Coração tem fase semifinal neste sábado

ANDRADINA – A Secretaria Municipal de Esportes deu o ‘start’ e os organizadores do Campeonato Bate Coração marcaram para a tarde deste sábado, 02, duas partidas válidas pela fase semifinal da competição a serem realizadas no campo do Cecam, a partir das 17h. Quem vencer estes confrontos estão automaticamente credeciados a realizarem a grande final da competiçao.

1º JOGO – CECAM

PSG ELITE CONVENIÊNCIA X BORUSSIA

Sábado 02/12

17h

Arbitragem: CABEÇÃO

Mesária: Fernanda Merici

2º JOGO

SUCO LIFE X ROLEX UNIÃO

Sábado 02/12

18h30

Arbitragem: Pipino

Mesária : Fernanda Merici

QUARTAS-DE-FINAL NO SÁBADO (25/12)

Os jogos da fase quartas-de-final disputada no último final de semana foram repletos de muita emoção para definição dos times que avançariam para a semifinal desta tarde de sábado (02)

Rolex/União Liverpool empatou com o esforçado time do Nosso Clube Guaporé por 2 X 2. Nas penalidades o Rolex levou a melhor vencendo por 4 X 2, ficando com uma das cobiçadas vagas à semifinal.

Na outra partida daquela tarde o excelente time do Sucos Life venceu o ATC Veteranos por 1 X 0, com destaque para Gamarra, autor do gol da vitória. O ATC jogou fechadinho, como mandava o manual para um jogo complicado como esse, porem, em um vacilo de marcação, o zagueirão Gamarra foi mais feliz. O gol foi uma ducha de agua fria no experiente time do ATC, que contava com ex-jogadores profissionais.

DOMINGO (26/12)

A equipe do PSG Elite Conveniência, outro time que esta dando gosto de assistir, venceu o Inter ATC por 5 X 3, mostrando que é outro candidato a estar na final da competição. Este intrépido repórter pode até errar, já que o futebol é uma caixinha de surpresas, por isso é tão apaixonante, mas o PSG Elite deve enfrentar o Sucos Life na final do campeonato.

Já na outra partida de domingo o bom time do Lyon empatou com o Borussia por 2 X 2 no tempo normal, decepcionando muitos de seus apaixonados torcedores, principalmente o “Didi”, pai do “Juninho”, já que a equipe tem e tinha futebol para sair com a vitória, nas penalidades veio o castigo e o Borussia acabou vencendo por 3 X 2.

O grande destaque desse jogo foi o goleiro do Borussia, Everton, que defendeu 3 pênaltis, levando sua equipe para a classificação para a semi-final. No tempo normal já havia feito grandes defesas, garantindo o empate. Por esses feitos, ele levou o troféu o “Cara do Jogo”.