Semifinais da Copa Master de Murutinga do Sul serão disputadas no domingo

MURUTINGA DO SUL – Os organizadores da Copa Master da cidade de Murutinga do Sul, categoria 50 anos, programou para a manhã de domingo (03), dois jogos válidos pela fase semifinal da competição, que está sendo realizada na “Chácara do Fazan”. Os vencedores desses confrontos disputam o título da competição no outro final de semana.

No primeiro jogo de domingo, a partir das 8h15, a equipe andradinense do Santo Antônio (que ja foi campeã da modalidade), enfrenta o time da Drogaria Total, de Murutinga do Sul.

Já as 9h30, o líder Pebec (Pereira Barreto), encara o time do Andradina Tênis Clube (também de Andradina). Lembrando que quem vencer estes confrontos, credenciam-se para a grande final da Copa Máster categroia 50 anos, provavelmente no outro domingo (09).

ARTILHEIRO

O artilheiro da Copa Master, na categoria 50 anos é o atacante “Tatu”, da equipe do Santo Antônio, com 11 gols marcados.

MELHOR DEFESA

Também do time do Santo Antônio, a defesa menos vazada da competição, com o goleiro Dida. Caso essa equipe se consagre campeã, pode levar a tríplice coroa (campeão, artilheiro e defesa menos vazada).