Após temporada difícil equipe de handball termina ano com destaques

ANDRADINA – No último sábado (18), aconteceu as finais da Liga Regional de Handebol em Andradina, com a participação das equipes de Presidente Prudente, Bauru, Itapura, Pereira Barretos e Jales (todos de São Paulo), além de Água Clara e Três Lagoas, do Mato Grosso do Sul.

Andradina entrou em quadra com equipe feminina infantil e infelizmente não conseguiram conquistar medalhas. A técnica Leticia Lelis ressaltou que é uma equipe nova, ainda em formação, mas, com grande potencial.

“A EQUIPE DE HANDEBOL VEM A OITO ANOS FAZENDO HISTÓRIA EM NOSSA REGIÃO. SÃO SEMENTES QUE COMEÇARAM A DAR FRUTOS, ELA PARABENIZA OS ALUNOS, AGRADECE AOS PAIS E SECRETARIA DE ESPORTE E O GOVERNO DE ANDRADINA, EM MEIO ÀS DIFICULDADES CONSEGUIMOS TRAZER UM EVENTO GRANDIOSO DESSE PARA NOSSO MUNICÍPIO”, DISSE LETÍCIA LELIS

A equipe Mirim masculina, que vinha tendo resultados ótimos durante o ano nessa competição, entrou em quadra contra a forte equipe de Jales onde na maioria do tempo esteve a frente no placar, infelizmente empataram e na prorrogação estavam perdendo por três bolas mas buscaram e viraram, faltando dez segundo o empate novamente, haja coração, a partida foi para os 7 metros que é o pênalti do handebol, e Andradina perdeu.

Com o resultado foram disputar terceiro lugar contra outra forte equipe de Pereira Barretos, e eles brilharam, mesmo cansados, triste pela primeira derrota, colocaram a cabeça no lugar e ganharam numa partida disputadíssima onde ficou 21a 20 para Andradina, medalha de Bronze. Andradina ainda foi selecionada com o jogador melhor da partida o artilheiro Yago, melhor armador central Yago e melhor armador direita Gabriel, ficando ainda com o melhor ataque do campeonato.

Secom/Prefeitura