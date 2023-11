Estão abertas as inscrições para o Concurso Sonho de Natal

O Governo de Andradina abriu as inscrições para seu concurso de decorações natalinas. Sonho de Natal. As inscrições são feitas através do site da prefeitura (andradina.sp.gov.br) através do link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe-r8voK5Kb5thh_P12-862tgIJGhxu1ih_DjhXzrWJtXlQlg/viewform.

Novamente decorar as residências ou comércio agora vale prêmios em Andradina, graças ao Concurso Sonho de Natal que, em sua terceira edição, vai continuar a premiar as 5 melhores decorações natalinas em duas modalidades, residências e comércio. Os interessados tem até o dia 4 de dezembro para se inscreverem. Para participar o concorrente tem que estar em dia com os tributos municipais.

O Sonho de Natal é um incentivo aos comerciantes e moradores manter viva a chama das luzes natalinas num verdadeiro Natal de Magia. O concurso de decoração natalina vai premiar os cinco primeiros lugares nas duas modalidades, sendo cinco para vitrines do comércio e cinco para fachadas de residências.

As 5 melhores fachadas de cada categoria (residencial ou comercial), serão submetidas à avaliação por voto popular através das redes sociais somando os números de curtidas pelo Facebook oficial do Governo de Andradina e pelo Instagram @sonhodenatalandradina. Não serão contabilizados os comentários e compartilhamentos, apenas o número de curtidas nas fotos apresentadas. A soma de votos pelas redes sociais definirá a classificação final para o efeito das premiações. A votação será 22 de dezembro.

Para as fachadas residenciais e comércios os prêmios serão distribuídos da seguinte maneira:

– 1º lugar: 01 Certificado e um prêmio no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais);

– 2º lugar: 01 Certificado e um prêmio no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais);

– 3º lugar: O1 Certificado e um prêmio no valor de RS 3.000,00 (três mil reais);

– 4º lugar: 01 Certificado e um prêmio no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais);

– 5º lugar: 01 Certificado e um prêmio no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais);