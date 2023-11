Comemorações de Natal voltam nesta sexta-feira (24)

ANDRADINA – Depois da inauguração das tradicionais luzes do Natal Iluminado do Governo de Andradina, a programação segue até as festas de final de ando em Andradina. O próximo evento programado é a apresentação de Natal do Projeto Guri no próximo dia 24, às 19:00 horas (Praça Moura Andrade). No mesmo dia e espaço, a Reborn Dance, traz o espetáculo “Sonho de Natal”. A Praça Moura Andrade, é o “centro” das apresentações este ano, com música, dança e até “Tim Maia”.

Confira a programação

24/11 (sexta feira) – APRESENTAÇÃO DE NATAL DO PROJETO GURI 19:00 HS (PRAÇA MOURA ANDRADE)

24/11 (sexta feira) – REBORN DANCE Espetáculo Sonho de Natal (PRAÇA MOURA ANDRADE) 20:30 HS

25/11 (sábado) – A PARTIR DAS 19:00 APRESENTAÇÃO VOLTA AO MUNDO COM PROFESSORES E ALUNOS DO PROJETO ARTETUDE NO GINASIO MUNICIPAL (AGENOR FRANCISCO DA CUNHA) GIME.

25/11(sábado) – A PARTIR 18:00 PRAÇA MOURA ANDRADE PROJETO NOVEMBRO VERDE COM PALESTRAS, AGENDAMENTO DE CASTRAÇÕES, AGENDAMENTO DE VACINAÇÕES, CONCURSO NATAL ANIMAL, ANIMAIS PARA ADOÇÃO E PARTICIPAÇÃO DA FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ANDRADINA (FEA)

26/11 – A PARTIR DAS 19:00 ENCONTRO DE BANDAS ANTIGAS PRAÇA MOURA ANDRADE

27/11 – APRESENTAÇÃO DE NATAL PROJETO GURI LOCAL 19:30 (PRAÇA EDUARDO RAMALHO) JBC

29/11 – APRESENTAÇÃO DE NATAL PROJETO GURI LOCAL 19:30 (PRAÇA EDUARDO RAMALHO) JBC

DEZEMBRO

01/12 – ADORA ANDRADINA 19:00 HORAS SHOW GOSPEL COM JORDAN E BANDA, (COPLEIA) E MINISTRAÇÃO DA PALAVRA PELO PASTOR JETRO, LOCAL: PRAÇA MOURA ANDRADE, AREA KIDS COM TOBOGÃ PULA-PULA, PIPOCA E ALGOÃO DOCE (gratuito)

02/12 – SHOW SOLIDARIO SORRIR CURA SERTANEJO 17:00 LOCAL PRAÇA MOURA ANDRADE, AREA KIDS COM TOBOGÃ PULA-PULA, PIPOCA E ALGOÃO DOCE (gratuito)

03/12 – FUTEBOL SOLIDARIO SORRIR CURA (ESTADIO MUNICIPAL) EVANDRO BREMBATTI CALVOSO AS 16:00 HS

08/12 – APRESENTAÇÃO MUSICAL COM A ORQUESTRA REI DO GADO E NEGO VIANA (MOSTRA PAULO GUSTAVO) 19:00

09/12 – AS 19:00 família sempre família TRIBUTO A TIM MAIA (BANDA BIG BAND) ALIANÇA ARTISTICA DE ANDRADINA.

10/12 – PEDAL MTB SORRIR CURA NO ACQUALINDA AS 8:00HS DA MANHÃ

10/12 – ESPORTE NAVILA JD EUROPA 08:30 com várias atividades esportivas, recreativas, pipoca, algodão doce e música com DJ WESLEY

15/12 – APRESENTAÇÃO DE NATAL COM O PROJETO ARTETUDE AS 19 hs; 20:40 SHOW COM DJ HARLEY

16/12 – INICIO AS 16:00 PRIMEIRA FESTA DAS RAÍZES NORDESTINA COM PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO, REPENTE, CORDEL, CAPOEIRA, COCO DE RODA, AULA DE DANÇA NORDESTINA, TRIO FORRÓ DI FUGUERA, MARACATUS ALVORADA NOVA E ORUMODOYÁ E SORTEIOS DE BRINDES

16/12 – AS 20:30 SHOW MUSICAL COM A BANDA ALTO CLIMA

Fonte: Secom/Prefeitura