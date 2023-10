Polícia prende irmãos acusados de roubo a joalheria em Birigui e apreende R$ 8 mil em dinheiro

Os policiais militares da Rocam também realizaram diligências, percorrendo o caminho entre o banco e a casa onde o investigado reside e conseguiu localizá-lo em uma padaria na Vila Bandeirante. Com esse investigado, que tem 31 anos, nada de irregular foi encontrado e ele não reagiu à prisão. Os dois foram apresentados no plantão policial e permanecerão à disposição da Justiça.

Os policiais civis deram apoio aos militares e foi feita a abordagem ao investigado, que trazia no baú da motoneta, R$ 8.000,00 em dinheiro. Segundo a polícia, ele não comprovou a origem do dinheiro, que foi apreendido e será depositado em uma conta ficando à disposição da Justiça.

Na tarde desta quarta-feira, uma equipe da Polícia Civil foi à casa de um dos irmãos, de 34 anos, e no caminho deparou-se com uma equipe da Rocam (Rondas Ostensivas com Auxílio de Motocicletas), fazendo o acompanhamento do acusado, que conduzia uma Honda Biz.

Roubo

Conforme divulgado, uma representante da joalheira contou à polícia que naquela manhã um dos homens entrou no prédio vestindo roupas brancas, touca e luvas e foi direto à porta exclusiva à área de funcionários. Ela imaginou que seria um agente da Vigilância Sanitária que faria uma inspeção, mas ele coocou a mão na cintura, mostrando estar armado, anunciou o assalto e informou que havia outras pessoas dando apoio do lado de fora do prédio.

Em seguida ele entrou na área restrita e mandou que outro funcionário recolhesse as peças de ouro e colocasse dentro de uma bolsa que foi entregue a ele. Após cometer o crime o autor fugiu e foi filmado passando por uma calçada, acompanhado do comparsa, também vestido com roupas brancas.

Identificados

Após o inquérito ser instaurado a polícia identificou os irmãos como sendo autores do crime e representou pelos mandados de buscas para os endereços deles, no bairro Quemil. Segundo a polícia, o acusado de 34 anos foi apontado como sendo quem entrou na joalheria e cometeu o crime, foi reconhecido pela vítima, mas negou participação. Ele teve o celular apreendido e foi liberado ao ser ouvido.

O irmão dele foi preso em flagrante com dois revólveres durante as buscas e também estava de posse de roupas brancas, luvas e toucas que teriam sido utilizadas no crime. Segundo a polícia, ao ser preso esse investigado admitiu participação no assalto e apontou o irmão dele como sendo o mentor do roubo. Por enquanto a polícia não recuperou a mercadoria roubada.