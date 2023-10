Homem é morto com vários tiros no bairro Alvorada, em Araçatuba

ARAÇATUBA – Um homem, ainda não identificado, foi morto a tiros no final da noite de quinta-feira (12) na rua Paula Souza, bairro Alvorada, em Araçatuba.

De acordo com as primeiras informações, a vítima foi atingida por tiros no rosto, na barriga e no ombro.

Equipe de resgate do Samu – Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, foi acionada e constatou o óbito.

O local foi preservado para perícia do IC (Instituto de Criminalística).

Até por volta da 1h desta sexta-feira (13/10/23), o corpo da vítima estava no local e a Polícia Militar preservava a cena do crime. A vítima seria levada para o IML (Instituto Médico Legal) para exame necroscópico durante a madrugada.

A Polícia Militar procura por envolvidos no crime. Segundo o que foi apurado pela reportagem, pouco depois das 23h30, moradores da rua Paula Souza escutaram barulho de disparos de arma de fogo.

Testemunhas constataram um homem caído na rua e com sangue no rosto e na barriga.

A Polícia Militar e o Samu foram enviados ao local para o registro da ocorrência.

Denúncia

Informações sobre envolvidos no homicídio podem ser passadas à polícia por meio dos telefones 190 e 197.