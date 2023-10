Frentista é preso acusado de porte ilegal de arma de fogo

ANDRADINA – A Polícia Militar prendeu na tarde de quarta-feira, dia 11, um frentista de 57 anos acusado de porte ilegal de arma de fogo, ao flagrar em sua cintura um revólver calibre .38, com três munições intactas. Conduzido ao 1º DP, foi indiciado e arbitrada fiança no valor de R$ 450,00, sendo paga para que ele responda ao processo em liberdade. A arma e as munições foram apreendidas.

A prisão do homem aconteceu quando policiais militares de Andradina receberam denúncia de que um o frentista de um posto de combustíveis da cidade estaria trabalhando armado.

Rapidamente os policiais foram ao local denunciado e avistaram o funcionário, de 57 anos, deixando o estabelecimento em uma motocicleta, sendo abordado e revistado.

Em busca pessoal, os PMs localizaram em sua cintura um revólver calibre .38, com numeração legível, municiado com três cartuchos intactos.

O indivíduo foi preso e conduzido ao 1° DP, onde foi autuado em flagrante, sendo arbitrada fiança no valor de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), que foi paga, para que responda ao processo em liberdade.