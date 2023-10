Definidas Rainha e Princesa da Festa do Abacaxi e do Peão de Guaraçaí

GUARAÇAÍ – Durante baile com a banda Jair Super Cap Show foram eleitas rainha e princesa da 17ª Festa do Abacaxi e 25ª Festa do Peão de Guaraçaí. Barbara Amadeu Piva, 19 anos, foi coroada rainha com 86 pontos na somatória dos quesitos Beleza, Desenvoltura e Simpatia. A princesa, que obteve 81 pontos, foi Eloáh Virginia Silva Fiumari, 16 anos.





Ao total foram seis candidatas que participaram do concurso. Além das eleitas, abrilhantaram o evento Adriely Eloisa Trigilo Sentoma, Daniela Cristina Gobetti Noeguer, Jakeline Araújo Fernandes e Michele Gonçalves Duarte.

A Rainha é aluna do 3º ano de medicina veterinária pela Fundação Andradina. Como prêmio ainda faturou R$ 500,00 e mais um dia de lazer no Ácqualinda com direito a um acompanhante. Já a princesa, que é estudante do 1º ano do Ensino Médio, faturou R$ 200,00 e também ganhou um dia de lazer no Ácqualinda com direito de acompanhante.

O prefeito Airton Gomes, acompanhado da 1ª Dama Maria Inez, entregou as faixas às eleitas e parabenizou a todas pela participação. Cada candidata recebeu um mimo da organização que foi entregue pela vereadora Patrícia Caetano. Airton Gomes já aproveitou para anunciar a cavalgada dia 07 de outubro em homenagem ao saudoso prefeito Dói Sutini e também confirmou a Festa do Peão para os dias 11 a 15 de outubro.

O Corpo de Jurados foi formado por um trio feminino de Andradina. A jornalista Márcia Canevari, a digital influencer Pâmela Máximo, e Dra. Thaís – que já foi Rainha e Princesa de Festa do Peão em Mato Grosso.

Terminada a cerimônia de escolha da Rainha e Princesa o palco foi ocupado pela Banda Jair Super Cap Show que fez mais que uma apresentação, um verdadeiro espetáculo de música, sons e cores.

Fonte: urubupunganews.com.br