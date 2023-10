Desfile dos 75 anos de Guaraçaí terá Bandas, Tiro de Guerra e carros alegóricos

GUARAÇAÍ – A celebração dos 75 anos de emancipação político administrativa de Guaraçaí será mais uma vez em grande estilo. No dia 12 de outubro, aniversário da cidade, a avenida Fábio Galera (antiga Presidente Vargas), será palco do desfile comemorativo com mais de 20 alas se apresentando.

O desfile está marcado para iniciar às 17h. Entre as atrações estão confirmadas ao menos três bandas marciais (Três Lagoas, Lavínia e Mirandópolis), bem como a participação especial dos atiradores do Tiro de Guerra de Andradina.

Para o prefeito Airton Gomes será momento de homenagear não só a cidade, mas principalmente a população local. “É por eles e pra eles (moradores), que temos feito de Guaraçaí um lugar cada vez melhor para se viver”, destacou.

DESFILE

A formação das alas e carros alegóricos vão se concentrar próximo a prefeitura de onde sairão. Conforme cronograma da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, que organiza o evento, nos primeiros cinco blocos estarão: Tiro de Guerra de Andradina, Igreja Nossa Senhora Aparecida, Rainha e Princesa da Festa do Peão e abacaxi, Pedalando entre Amigos e apresentação da Banda Cristo Redentor de Três Lagoas.

Em seguida, os carros alegóricos da Educação contando com participação da CEI Odário Cavalcanti, Colégio Dinâmico, escola Nova Vila, EMEF Valeriano Fonseca e também apresentação da Banda Rosa Maria Cecato, de Lavínia.

Em outro bloco apresentação das alas Escola Juventino Nogueira Ramos, Projeto Guri, Orquestra Som da Viola e Coral Vozes de Guaraçaí, Fundo Social e Secretaria da Assistência Social.

Também passarão pela avenida o Conselho Tutelar, Ordem Demolay, Lions Clube, Rotary Clube/Casa da Amizade/Interact e Rotaract e apresentação da Banda Municipal de Mirandópolis.

O desfile será completado com a passagem da escola Imbé Capoeira, Secretaria da Saúde, Secretaria da Agricultura e com a Frota Municipal.