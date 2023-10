Adolescentes de 12 e 15 anos são detidos após furto na área central de Andradina

ANDRADINA – A Polícia Militar apreendeu na noite de domingo (08), um adolescente de 12 anos e outro de 15, ambos moradores no jardim Europa, acusados de Ato Infracional/furto de pertences de uma mulher portadora de deficiência física. Encaminhados ao plantão policial, foram ouvidos e liberados ao término da ocorrência. Todos os bens furtados foram recuperados e devolvidos à vítima.

A detenção dos adolescentes infratores foi possível após serem flagrados pelas câmeras de vigilância instaladas na Paes Leme Mall Street em duas bicicletas, praticando furto contra uma mulher, deficiente física, na área central de Andradina, subtraindo dela diversos pertences.

Prontamente todas as equipes policiais da cidade, já de posse das imagens de câmeras que possibilitaram a visualização das características físicas e vestimentas dos autores, iniciaram diligências para a localização destes.

Por volta das 23h, uma equipe de Força Tática, após cruzar algumas informações e identificar os autores, ambos moradores do bairro Jardim Europa, localizou um deles, de 12 anos. Em seu poder encontraram um aparelho celular, furtado da vítima.

Em seguida, foram até a residência do segundo autor, adolescente de 15 anos, onde o encontraram.

Em buscas na casa encontraram as vestimentas e as bicicletas utilizadas para o cometimento do ato infracional. Em um terreno baldio próximo dali, os policiais encontraram a bolsa, cartões e documentos da vítima.

Os adolescentes foram encaminhados ao plantão policial, onde o fato foi registrado como Ato Infracional de Furto, sendo ambos ouvidos e liberados ao término da ocorrência.

Todos os objetos furtados foram recuperados pela Polícia Militar e devolvidos à vítima.