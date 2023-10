Polícia Civil identifica autor de golpe de canivete que matou jovem em Birigui

Com o investigado foi apreendido um canivete e ele confessou o crime, alegando que agiu em legítima defesa.

BIRIGUI – A Polícia Civil de Birigui (SP) ouviu na manhã de quarta-feira (4), um jovem de 20 anos, apontado como autor de um golpe com um canivete, que resultou na morte de Breno Emanoel Rezende dos Reis, 23.

A vítima morreu no pronto-socorro de Birigui na madrugada de 23 de julho e, a princípio, segundo a polícia, os médicos que prestaram o atendimento acreditaram se tratar de uma overdose. Entretanto, o jovem havia relatado aos familiares que havia sido esfaqueado.

A investigação foi coordenada pelo delegado Eduardo Lima de Paula, que instaurou inquérito. Segundo o que foi apurado, o laudo do exame necroscópico feito no corpo de Reis foi apresentado na delegacia em 17 de agosto e apontou como causa da morte, “hemorragia interna traumática causada por agente pérfuro-cortante”.

Diante disso, o caso passou a ser investigado como homicídio e a equipe de investigação identificou o estudante de 20 anos como suspeito do crime. Também foi identificado um canivete do tipo “butterfly” como a possível arma do crime.

Confessou

Com base no relatório da equipe de investigação, o delegado representou à Justiça por uma ordem de busca e apreensão para a residência do estudante. O mandado judicial foi expedido e cumprido na manhã de quarta-feira.

Durante as buscas, os policiais encontraram o canivete, que segundo o que foi informado, ainda contém vestígios de sangue na lâmina. Levado à delegacia, o investigado foi ouvido em declarações e confessou ter sido o autor da facada que matou a vítima.

Legítima defesa

De acordo com a polícia, ele alegou ter agido em legítima defesa, desferindo uma única facada em Reis para se defender, por teria sido rendido pela vítima, que teria anunciado um roubo e exibido uma faca.

Após ser ouvido o investigado foi liberado. O inquérito deverá ser concluído e relatado à Justiça para as devidas providências.