BIRIGUI – Na noite de quarta-feira (4), Fabrício Rodrigues de Souza, de 44 anos, perdeu a vida após um violento confronto com policiais militares no bairro Candeias, em Birigui, interior de São Paulo. O ocorrido teve início quando a polícia tentou abordar Souza, culminando em uma troca de tiros que resultou em sua morte.

O caso foi reportado às autoridades por volta das 22h30 e o local foi imediatamente isolado para a realização da perícia pelo Instituto de Criminalística. Segundo informações preliminares, Souza teria tentado fugir durante a abordagem policial e, posteriormente, atirou contra os oficiais. Uma pistola PT Taurus 638, com a numeração raspada, teria sido encontrada ao lado da vítima como a arma utilizada por ele no confronto.

As autoridades entraram em contato com o promotor de Justiça do Júri após colher informações sobre os eventos e identificar a vítima. O delegado responsável pela ocorrência também esteve no pronto-socorro, onde confirmou o óbito e recebeu o documento de identificação de óbito, que indicava ferimentos no peito como a causa da morte.

Na delegacia, os policiais envolvidos na ação foram ouvidos. Um deles relatou que perseguiu Souza por cerca de 800 metros e que, quando a vítima parou próximo a um entroncamento de cercas, se virou com a arma em punho e efetuou disparos. Para se proteger, o policial afirmou ter disparado duas vezes, enquanto seu colega de equipe também efetuou dois disparos, ambos utilizando pistolas calibre .40. As armas foram recolhidas para perícia.

Após ser baleado, Souza ainda apresentava sinais vitais, o que levou ao acionamento dos serviços de resgate do Corpo de Bombeiros para prestar socorro.

O delegado responsável pelo caso considerou que se trata de uma situação que envolve uma possível excludente de ilicitude, especificamente a legítima defesa própria, conforme previsto no Código Penal. Os policiais envolvidos na ocorrência foram liberados após prestarem depoimento, e um inquérito policial será instaurado. Foi solicitada uma análise pericial ao Instituto Médico Legal (IML), incluindo a realização de uma perícia residuográfica em Souza.

Além disso, a família da vítima esteve na delegacia para receber seus pertences e informou que a funerária São Judas realizará a remoção do corpo, que será encaminhado ao IML de Araçatuba para um exame necroscópico. A investigação continua para esclarecer completamente os eventos que levaram à morte de Fabrício Rodrigues de Souza.

