PM recaptura presos que fugiram do CR de Birigui

Acusados teriam sido encontrados em Rio Preto; eles responderão pelos crimes e retornarão ao regime fechado.

BIRIGUI – A SAP (Secretaria de Administração Penitenciária) divulgou nota na tarde de quinta-feira (28), informando que a Polícia Militar recapturou os três reeducandos que haviam fugido no final da noite de ontem do CR (Centro de Ressocialização) de Birigui (SP).

Os três cumpriam pena no regime semiaberto e renderam dois agentes penitenciários, após atrai-los para uma emboscada, tendo um deles simulado estar passando mal. Quando o agente prestava socorro a esse preso, os outros dois os renderam utilizando uma espécie de espeto feito com um pedaço de metal.

Fuga

Na nota, a SAP confirma que os três presos fugiram escalando o muro do pátio depois de agredir um dos agentes. Ainda de acordo com a secretaria, foi aberto um Procedimento Apuratório e o fato foi registrado em boletim de ocorrência pela delegacia de Birigui.

Com a recaptura, os três presos regredirão ao regime fechado e responderão a inquérito pela agressão aos funcionários do CR e pela fuga do sistema prisional.

Internado

Sobre o agente que foi ferido pelos investigados, a SAP informa que ele permanecia internado, em observação. Ele teria batido com cabeça na grade de contenção e sido ameaçado pelos detentos, que colocaram o espeto no pescoço dele. E antes de fugir, os presos ainda o teriam algemado.