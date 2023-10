Jovem de 20 anos é morto a facadas durante discussão com o pai

Vítima morta tinha 20 anos e o pai, que tem 50, foi preso e autuado em flagrante por homicídio.

PIRACICABA – Um homem de 50 anos suspeito de matar o próprio filho foi preso em flagrante, na tarde desta quarta-feira (04), em Piracicaba (SP). As informações são da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP-SP). O caso ocorreu na Avenida Fioravante, no bairro Ártemis, em Piracicaba.

Segundo a SSP, policiais militares foram acionados para atender a ocorrência e, no local, apuraram que o suspeito havia discutido com seu filho de 20 anos antes do crime. O motivo da discussão não foi informado.

Em certo momento, o filho entrou na casa do pai com um pedaço de madeira, e o homem de 50 anos deu uma facada no rapaz, que morreu no local.

O homem foi levado à delegacia, onde foi autuado em flagrante. A faca foi apreendida. O caso foi registrado como homicídio no 5° Distrito Policial de Piracicaba.