Homem furta ambulância do Samu e é preso na divisa com São Paulo

SIDROLÂNDIA/MS – Uma ambulância do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi furtada em Sidrolândia, a 71 quilômetros de Campo Grande, na madrugada desta quinta-feira (05). O autor, de 38 anos, foi preso em uma rodovia perto de Bataguassu. Ele tem diversas passagens pelo mesmo crime em outras cidades de Mato Grosso do Sul.

Funcionários da unidade de saúde notaram a ausência do veículo no estacionamento, mas acreditaram que ele teria sido levado para manutenção. Quando a informação foi descartada, eles desconfiaram do furto e acionaram a Polícia Militar, que registrou o boletim de ocorrência.

A Polícia Civil deu início às diligências para encontrar a ambulância, que chegou a ser vista no Bairro Nova Bahia, em Campo Grande. No entanto, ela só foi encontrada quando o homem tentava passar pela divisa de Mato Grosso do Sul com São Paulo nesta tarde. O veículo foi recuperado.

O acusado foi conduzido pela PRF (Polícia Rodoviária Federal) e PM (Polícia Militar) para Bataguassu e encaminhado para Sidrolândia, onde ocorreu o furto. Ele passará por audiência de custódia.