Andradina vai para próxima fase da Copa São Paulo de Basquetebol

Equipe sub 16 Andradinense joga diante da sua torcida e se classifica para próxima fase.



ANDRADINA – No último sábado (23), foi disputada na quadra da FEA o triangular da fase sub-regional da Copa São Paulo de Basquetebol.



No primeiro confronto do dia, Pereira Barreto venceu Mirandópolis, pelo placar de 35 a 15.



Andradina enfrentou a equipe de Pereira Barreto, jogando em casa e motivada pela torcida a equipe do técnico Ângelo Caspani abriu o primeiro quarto por 14 x 01 e se manteve à frente do placar o jogo todo, conquistando a vitória pelo placar final de 36 x 09. O resultado garantiu a vaga para a fase regional da competição.



Vale lembrar que, na próxima fase as equipes são mais fortes e as partidas costumam ser disputadas em Araçatuba ou cidades próximas. A equipe andradinense agora volta seu foco para a CBI onde tem compromisso no próximo dia 01 de outubro (domingo), na cidade de Pirapozinho contra a equipe local.



A equipe de basquete agradece ao Governo de Andradina e a todos os membros da Secretaria de Esportes por seu incentivo e apoio.

Secom/Prefeitura