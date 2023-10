Feira da Saúde e Circuito de Artes movimentam último final de semana no Centro Cultural

ANDRADINA – Nem o forte calor que atingiu a cidade no último sábado (23), impediu a movimentação de pessoas no Circuito das Artes do Pantanal Paulista e a 14ª Feira da Saúde.

O evento que foi realizado no Centro Cultural Pioneiros de Andradina, reuniu os tradicionais Feira da Saúde e Agita Andradina, da Secretaria de Saúde e demais secretarias do Governo Andradina, com o evento cultural promovido pelo Ciensp – Consórcio Intermunicipal do Extremo Noroeste de São Paulo.

O “Circuito Pantanal Paulista de Artes” trouxe atrações regionais com o objetivo de difundir a cultura e consolidar as tradições culturais já existentes, na região Noroeste do Estado de São Paulo.

Artes

Dentro da programação artística aconteceu uma oficina de música com Marcelo Carreira, o espetáculo “Aqui é o Sertão”, com a Cia Fiu Flut, a apresentação do Coletivo Narrativas Topográficas com a peça o “Caso do Vestido” seguido da música “Cigarros Índios”

Veja Fotos: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0xTgZ6DZqtC9HZ4AnSR4m7R85RHfwEYhSo7E8bWQ95HmAj3L93jPaQaeQQHiSv2rUl&id=100068913862179&sfnsn=wiwspwa&mibextid=RUbZ1f

Saúde

Dentre todos os envolvidos na Feira da Saúde, cada setor apresentou um serviço.

FEA:

Enfermagem: Doenças crônicas com avaliação do risco cardíaco. Aferição de glicemia capilar e pressão arterial. Teste do pezinho: orientações sobre importância do teste e quais doenças previnem. Cérebro Ativo: Jogos que estimulam a memória e raciocínio do idoso.

Medicina Veterinária: Prevenção de Zoonose

Educação física: Avaliação Física

Agronomia: uso e cultivo doméstico de plantas medicinais

Direito e Serviço Social: Orientações

ASS. MATHEUS VIVE”: Cadastro de doadores de sangue e apresentação do projeto.

UBS “Dr. Eduardo H. F. Char”: Aleitamento Materno.

UBS “Dr. Mário Marinho”: Saúde Mental.

UBS Marco Antônio de Oliveira Pereira”: Saúde da Mulher – Preventivo e Exames da mama. – Ônibus lilás

UBS “DR. Nelson Rodrigues Martinho” – Saúde da Criança, pesagem bolsa família e Vacinação (influenza)

UBS “Adilson Dantas”: Diabetes.

ESF Qualis Rural: Plantas Medicinais (degustação de chás e mudas medicinais).

CTA: Prevenção e Controle das DSTs/Aids e distribuição de preservativo.

ODONTOLOGIA: Prevenção à Saúde Bucal.

CAPS I: orientações do acesso ao tratamento ao Caps, tabagismo e exposição de artesantos – produto das oficinas terapêuticas.

CVV – Centro de Valorização da Vida: Prevenção ao Suicídio.

FIRB Enfermagem: Saúde do Idoso (prevenção de quedas), Saúde Mental.

CAPS AD – Exposição de artesanatos realizados pelos usuários e orientações quanto ao tratamento ofertado.

UNIDADE DE VIGILÂNCIA DE ENDEMIAS : Prevenção Dengue, Leishmaniose e Escorpião.

UVZ: agendamento: castração de gatos, de vacinação antirrábica e de exames canino p/ leishmaniose.

ETEC: Expor e apresentar as PANCs (Plantas não convencionais comestíveis), demonstrar produtos de agricultura orgânica e expor sementes crioulas e nativas.

CARTÃO PLURAL: atendimento de enfermagem para aferição de pressão, temperatura e saturação de oxigênio. Juntamente com os atendimentos será disponibilizado um carrinho de pipoca como atração.

CARISMA CALÇADOS: demonstração de calçados e orientações à pés diabéticos.

FISIOTERAPIA: Prevenção de LER/DORT nos trabalhadores.

SECRETARIA MEIO AMBIENTE: coleta de pilhas e lâmpadas, distribuição de mudas de árvores, distribuição de sêmenes criolas, animais p/ doação, panfletos de educação ambiental.

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO: vagas de emprego, orientações p/ MEI e Banco do Povo, orientações sobre financiamentos p/ MEI e ME.

ACADEMIA DA SAÚDE: aula de alongamento.

