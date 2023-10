Onda de calor faz disparar número de acidentes com escorpiões

Em dois dias, o número de acidentes com escorpiões em Andradina foi equivalente a média de dois meses. Foram 35 pessoas picadas a maioria dentro de casa.

ANDRADINA – A onda de calor, provocada pelo fenômeno climático “El Nino” está diretamente ligada ao aumento da presença de escorpiões que deixam seus habitats naturais e procuram refúgios dentro das residências



Com o início da primavera, quando as temperaturas tendem a ficar mais altas, há o risco de uma maior quantidade de casos, pois os escorpiões saem das suas tocas, dos seus esconderijos e é aí que acontece o acidente, então é preciso ter o cuidado”.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, com o calor, os animais que muitas vezes ocupam áreas externas como bueiros e terrenos baldios, invadem as casas para se esconder em lugares escuros e úmidos. O escorpião amarelo é o mais comum e perigoso encontrado em Andradina, mas outra espécie passou a ser comumente encontrado, com menor potencial de risco.



O escorpião amarelo tem entre 6 e 7 centímetros de comprimento e é considerado o mais venenoso da América do Sul.



Ana Paula Cerval dos Santos, da cooperativa de reciclagem de Andradina, teve um susto durante esta madrugada, quando seu filho foi ao banheiro por volta das 5 da manhã. Após os gritos de dor, o pequeno Ruan Carlos (11) contou a mãe que sentiu algo em suas costas e quando pôs a mão foi picado no dedo.

A secretária de Saúde, Maristela Marinho, informa a população que em caso de acidentes com escorpião, as pessoas picadas devem ser levadas a UPA 24 Horas, anexo a Santa Casa de Andradina. De acordo com o biólogo da “Não é possível eliminar, apenas controlar. O escorpião não é um animal passível de erradicação, portanto fazemos a nossa parte e pedimos a população muita atenção para evitar acidentes e ações para manter os escorpiões longe de suas casas”, disse Maristela Marinho



A secretaria usa de todos os meios para combater a praga, realizando até mesmo a caça ativa de escorpiões, em prédios e espaços públicos, bem como em bairros. A caça é realizada principalmente durante o período, quando eles estão mais ativos. Ela é realizada utilizando uma luz ultravioleta que torna o animal fluorescente.



Acúmulos

Certos “acúmulos” potencializam o surgimento do animal no quintais. Aqueles que acumulam material, como materiais de construção, também favorecem o aparecimento do bicho.

Isso é porque estes locais contribuem para o surgimento de insetos, como baratas e gafanhotos, que são um prato cheio para os escorpiões.



Escorpiões são aracnídeos de hábitos noturno e são a principal causa de acidentes por animais peçonhentos no Brasil.



Para evitar acidentes com escorpião, a Secretaria Recomenda



O uso de água sanitária nos ralos e frestas de portas; a instalação de barreiras mecânicas nas portas; evitar o acúmulo de entulhos; fechar frestas e rachaduras nas paredes, evitando que o animal entre nas residências; manter o ralo do banheiro fechado após o banho; manter as caixas de gordura bem vedadas.



Caso ocorra um acidente, é necessário lavar o local da picada com água e sabão. A vítima deve procurar, imediatamente a UPA para melhor atendimento.

“É muito importante redobrar a atenção com crianças e idosos, pois a picada de escorpião pode levar a morte”, disse.