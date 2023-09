Dentista encontrada morta carbonizada depois de ser violentamente agredida em Araras

Corpo de Bruna Angleri, de 40 anos, foi encontrado carbonizado em casa. Vítima tinha medida protetiva contra o ex, disse delegado.

ARARAS – O irmão da dentista Bruna Angleri, encontrada morta em Araras (SP) na quarta-feira (27), usou as redes sociais para mostrar sua tristeza com o crime que tirou a vida da irmã mais velha.

Bruna Angleri tinha 40 anos e foi encontrada morta em uma casa no Portal das Laranjeiras, no Distrito Industrial. Segundo a Polícia Civil, ela havia sido violentamente agredida no rosto.