Menino esquartejado era autista e ficou 30 minutos sozinho com irmão

SÃO PAULO – O menino de 7 anos que foi encontrado morto esquartejado debaixo da cama do irmão, na zona sul de São Paulo, era autista e ficou cerca de 30 minutos na casa sozinho com o irmão. Guilherme França Alcântara, de 19 anos, confessou à polícia que matou Caio, seu irmão mais novo. Ele foi preso na quarta-feira (27/9).

Segundo consta no Boletim de Ocorrência, a mãe de Caio saiu para trabalhar (na terça-feira 26) e deixou o filho caçula aos cuidados do irmão.

O pai chegaria do trabalho logo em seguida. Segundo a família, o intervalo entre a saída da mãe e a chegada do pai é de 30 minutos. A suspeita é que Guilherme tenha cometido o assassinato nesse período.

Em entrevista, a mãe disse que chegou a pensar que o garoto a tinha seguido na rua, porque mais cedo ele havia perguntado se poderia acompanhá-la ao trabalho.

Porém, imagens de uma câmera de segurança divulgadas pela emissora mostram que, depois que a mãe passa pela rua, o garoto não realizou o mesmo trajeto em momento algum.

Ao chegar do trabalho, o pai não encontrou Caio, e seu irmão teria dito que não sabia onde ele estava.

Desaparecimento

Caio foi dado como desaparecido e os pais acionaram a polícia. Segundo a corporação, durante visita para as investigações do desaparecimento, os policiais sentiram um cheiro bastante forte vindo de um dos quartos da casa da família.

Os policiais pediram aos pais para verificar o local. Durante a vistoria, foi encontrado um saco preto com pedaços do corpo de Caio.

O suspeito foi interrogado e, segundo os policiais civis, confessou ter matado o próprio irmão.

De acordo com os investigadores, o rapaz não demonstrou arrependimento e teria dito que cometeu o crime apenas porque queria matar alguém.

No local, foi encontrado um facão usado no crime e um caderno com anotações sobre “como cometer um assassinato”.

Fonte: R7