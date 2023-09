PM da reserva alcança resultado expressivo em prova de atletismo

RIO PRETO – O Sargento Ruiz, veterano do 28º Batalhão de Polícia Militar/Interior (BPM/I), participou no domingo, dia 24, da 4ª Etapa do Circuito TEM Running, realizada na cidade de São José do Rio Preto.

Com provas em diversas distâncias, Ruiz participou na maior delas, com 21 km, alcançando a 28º colocação na classificação geral, que contou com 151 participantes, chegando na 2ª colocação em sua categoria de idade, na faixa etária dos 50 a 59 anos.

Feliz com o resultado, Ruiz já se prepara para a próxima corrida, “3ª Corrida Terra do Rei do Gado”, que ocorrerá em 22 de Outubro, em Andradina.