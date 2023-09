Governo de Castilho realiza II Simpósio Setembro Amarelo

“Se precisar, peça ajuda!”

CASTILHO – Na tarde desta terça-feira (12/09) a secretaria de educação realizou o II Simpósio Setembro Amarelo no anfiteatro do ciec com diversas palestras sobre os temas ligados ao setembro amarelo.

O eventou contou com três palestrantes:

Dra. Karine Paula Homem Rebolo

Psiquiatra formada pela Faculdade de Medicina de Marília

(FAMEMA), com Residência Médica pela Faculdade de Medicina do ABC e título de especialista pela Associação Brasileira de Psiquiatria (ABP).

Palestra:

“O QUE É PRECISO SABER SOBRE SUICÍDIO”

Paula Bonfim

Graduada em Comunicação Social, Estética e Cosmética e Terapias Integrativas e Complementares. Pós-graduada em Comunicação Empresarial e Auriculoterapia Neurofisiológica.

Especialista em Autoestima, Psicoterapia Holística e Neurociência Clínica e Terapêutica. Cursando graduação em Ciência da Felicidade pela Unicesumar.

Depoimento:

“INVERNO DE 2019 – A HISTÓRIA QUE ORIGINOU O LIVRO”

Sérgio Marcos Nunes

Advogado, jornalista, integrante do NAVA e do Posto CV – Andradina/SP

Palestra:

“COMO AJUDAR PESSOAS PELO CVV”