Dona de casa alugada tem imóvel incendiado por “retaliação”

Segundo o boletim de ocorrência, suspeitas atearam fogo na casa porque pensaram que o proprietário seria um homem investigado por estupro de vulnerável.

RIO PRETO – Uma mulher de 48 anos teve a casa incendiada, na tarde da última segunda-feira (11/9), no bairro João Paulo II, na região norte de São José do Rio Preto, no interior de SP. O motivo seria retaliação ou vingança.

De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar apurou no local que o incêndio foi provocado por uma jovem de 22 anos, que estaria acompanhada de outra mulher. As duas teriam ateado fogo no imóvel porque sabiam que um homem, investigado pelo crime de estupro de vulnerável, morava no local. As suspeitas, ainda de acordo com o registro da PM, achavam que a casa pertencia ao investigado.

O motivo da ação das mulheres seria porque elas estariam inconformadas com o crime supostamente cometido por ele. O policial militar que atendeu a ocorrência contou que teve conhecimento de que o morador da residência estava sendo investigado e que havia um boletim de ocorrência registrado contra ele, no dia 9 de setembro de 2023. As mulheres seriam parentes da vítima.

O caso foi registrado como incêndio, mas, segundo a Polícia Civil, a natureza criminal poderá ser alterada de acordo com as investigações e o surgimento de novos elementos essenciais para a apuração da polícia.

O local foi periciado.