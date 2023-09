Idoso de 70 anos é morto após cobrar dívida de conserto de carro

Corpo do aposentado será enterrado nesta terça-feira (12/9), no cemitério municipal de Monte Aprazível, no interior de SP

MONTE APRAZÍVEL – Um idoso de 70 anos foi morto esganado por um jovem de 21 anos, na última segunda-feira (12/9), no Jardim dos Lagos, em Monte Aprazível, na região metropolitana de São José do Rio Preto, no interior de SP.

Segundo informações do boletim de ocorrência, José Carlos Pereira foi até a casa do suspeito para cobrar uma dívida. Na semana passada, o rapaz havia provocado um acidente de trânsito e acabou danificando o carro do aposentado. O veículo precisou passar por um conserto.

Quando o idoso foi cobrar pelo prejuízo, houve uma discussão entre os dois, que evoluiu para agressões. Testemunhas informaram a polícia que viram o jovem em cima da vítima, esganando-a com as mãos. Quando o aposentado ficou desacordado, o suspeito teria pegado água e jogado no rosto dele, com a intenção de afoga-lo.

José Carlos chegou a ser socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e levado para a Santa Casa, mas não resistiu e morreu no hospital.

O suspeito foi encontrado pela polícia no quintal da casa dele e não apresentou resistência no momento da prisão. Ele foi encaminhado para a carceragem da Divisão Especializada em Investigações Criminais (DEIC) e passará por audiência de custódia.

O corpo da vítima será enterrado hoje, às 16h30, no cemitério de Monte Aprazível.