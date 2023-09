PM prende suspeitos de triplo homicídio em “tribunal do crime” no interior de SP

Corpos de três pessoas foram encontrados na madrugada desta quinta-feira (7/9), em uma área rural de Itajobi (SP)

CATANDUVA – Homens do 9º Batalhão de Ações Especiais (Baep) prenderam, na madrugada desta quinta-feira, 7 de setembro, dois homens e uma mulher que estariam envolvidos em um triplo homicídio ocorrido em Catanduva (SP), no último fim de semana.

A prisão dos três suspeitos aconteceu em um condomínio de ranchos, em Novo Horizonte, no interior de SP.

Segundo informações do boletim de ocorrência, os policiais estavam com os mandados de prisão temporária expedidos pela Justiça contra os investigados, que foram encontrados por volta das 2h. A mulher que foi detida informou aos PMs o local onde os corpos das vítimas executadas estavam enterrados na área rural de Itajobi (SP).

No local, geograficamente identificado como “MX4Q+4G3 Itajobi”, foram encontrados em uma cova os corpos de Daniela Barsotti, de 29 anos, Nelson Lázaro Gonçalves Júnior, de 30 anos e José Marcelo da Conceição, de 43 anos. Para desovar os corpos no local, os criminosos usaram uma caminhonete Amarok.

Segundo a PM, eles teriam sido mortos em um “tribunal do crime” do Primeiro Comando da Capital (PCC) em retaliação por terem envolvimento no assassinato de um dos integrantes da facção, Luís Antônio Roberto, vulgo Giba, no último sábado, dia 2, em Catanduva.

Peritos foram chamados até o local e os corpos foram enviados ao Instituto Médico Legal (IML).

A Polícia Civil vai investigar o caso.