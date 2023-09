Morre sargento da PM que foi baleado na cabeça durante abordagem em Itirapina

Atirador também foi morto pelos policiais em troca de tiros, diz PM.

ITIRAPINA – O sargento da Polícia Militar Eduardo Sabatini Junior, de 41 anos, morreu na tarde desta quinta-feira (7), após ser baleado na cabeça em uma ocorrência policial no distrito de Itaqueri da Serra, em Itirapina (SP). Ele foi socorrido para a Santa Casa de São Carlos, mas não resistiu aos ferimentos.

Segundo informações da PM, ao atender uma chamada por conta de homem que estava com arma de fogo ameaçando moradores, os policiais foram recebidos com tiros, sendo que um deles atingiu o sargento.

Atirador morto por policiais

O atirador foi localizado e morto pelos policiais nas imediações do local onde o sargento foi baleado. Segundo a polícia, ele portava uma arma longa e atirou contra os agentes.

Policial há 17 anos

Sabatini estava na PM há 17 anos e ocupava o posto de 2º sargento na 2ª Cia do 37º BPM/I, em Itirapina. Ele era casado e não tinha filhos.

O comandante do 37º BPMI, de Rio Claro, Tenente Coronel André Vianna lamentou a morte do sargento Sabatini : “Que Deus receba a alma do nosso guerreiro e ampare a família”, disse.